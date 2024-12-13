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Минобороны сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток»

Командующим группировкой Восток назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, следует из пресс-релиза Минобороны о поездке министра Андрея Белоусова в зону ответственности группировки на СВО. До этого Андрей Иванаев занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Командующий группировкой войск “Восток” генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 кв. км», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сводкам Минобороны, группировка «Восток» ведет боевые действия на территории ДНР и Запорожской области. С начала декабря она получила контроль над селами Благодатное, Новодаровка и Сухие Ялы.

Андрей Иванаев родился в 1972 году. Он проходил военную службу в Закавказском и Западном военных округах. В 2013 году стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба—заместителем командующего общевойсковой армией ВВО.

В конце ноября СМИ писали о смене командующих группировок российской армии. Тогда, по информации РБК и «Ведомостей», Андрей Иванаев начал командовать группировкой «Восток». Группировку «Юг», по словам собеседников изданий, вместо генерал-полковника Геннадия Анашкина возглавил генерал-лейтенант Александр Санчик.