Минобороны сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток»

Андрей Иванаев родился в 1972 году. Он проходил военную службу в Закавказском и Западном военных округах. В 2013 году стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба—заместителем командующего общевойсковой армией ВВО.