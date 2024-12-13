Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Ситдиков: Главная задача Всемирного курултая башкир — это единение

Главная задача Всемирного курултая башкир — это единение, считает председатель правления Ассоциации участников СВО РБ, кавалер ордена Мужества Оскар Ситдиков.

Источник: Башинформ

«Сегодня на пленарном заседании ВКБ много раз и из разных уст прозвучало, что курултай — это не только съезд башкир, это съезд всех народов нашей необъятной родины. В нем принимают участие много делегатов из других регионов России, которые выразили всем нам свою поддержку. Думаю, на фоне этого можно говорить, что самая главная задача курултая — это единение всего народа Башкирии, всех башкир нашей страны», — сказал собеседник «Башинформа».

Оскар Ситдиков также указал на то, что сегодня даже на Всемирном курултае башкир самая главная тема — это тема специальной военной операции:

«Сейчас самое главное для всех нас — это наша победа. Победа нашего многонационального народа против неонацистов, которые не только пытаются бить по нам западным оружием, но и пытаются расколоть нас изнутри. Сейчас для нас самое главное — быть едиными и побороть всю эту нечисть».