Оскар Ситдиков: Главная задача Всемирного курултая башкир — это единение

«Сегодня на пленарном заседании ВКБ много раз и из разных уст прозвучало, что курултай — это не только съезд башкир, это съезд всех народов нашей необъятной родины. В нем принимают участие много делегатов из других регионов России, которые выразили всем нам свою поддержку. Думаю, на фоне этого можно говорить, что самая главная задача курултая — это единение всего народа Башкирии, всех башкир нашей страны», — сказал собеседник «Башинформа».