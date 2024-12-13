Оскар Ситдиков: Главная задача Всемирного курултая башкир — это единение

«Сегодня на пленарном заседании ВКБ много раз и из разных уст прозвучало, что курултай — это не только съезд башкир, это съезд всех народов нашей необъятной родины. В нем принимают участие много делегатов из других регионов России, которые выразили всем нам свою поддержку. Думаю, на фоне этого можно говорить, что самая главная задача курултая — это единение всего народа Башкирии, всех башкир нашей страны», — сказал собеседник «Башинформа».
Оскар Ситдиков также указал на то, что сегодня даже на Всемирном курултае башкир самая главная тема — это тема специальной военной операции:
«Сейчас самое главное для всех нас — это наша победа. Победа нашего многонационального народа против неонацистов, которые не только пытаются бить по нам западным оружием, но и пытаются расколоть нас изнутри. Сейчас для нас самое главное — быть едиными и побороть всю эту нечисть».