ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в восьми районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и совершены атаки 41 беспилотником. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах и двух автомобилях.
«В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущено 5 артснарядов и совершена атака одного беспилотника. Без последствий. Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Волоконовском районе хутор Екатериновка подвергся атаке одного БПЛА», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 17 населенным пунктам выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками. В результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 12 боеприпасов и четыре БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 8 снарядами и атакам 8 дронов. В селе Теребрено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погиб боец самообороны.
«Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Балки произведено 3 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 7 снарядов, и совершены атаки 2 БПЛА», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.