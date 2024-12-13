ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Он добавил, что в Белгородском районе по 17 населенным пунктам выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками. В результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 12 боеприпасов и четыре БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 8 снарядами и атакам 8 дронов. В селе Теребрено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погиб боец самообороны.