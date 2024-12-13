Мэр Руслан Болотов передал бойцам СВО из Иркутска гуманитарную помощь

Мэр Руслан Болотов доставил бойцам СВО из Иркутска гуманитарную помощь, которую собрали организации и неравнодушные жители. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Военнослужащим передали более 35 единиц техники: мотоциклы, легковые и грузовые авто, квадроцикл. Привезли полный КАМАЗ необходимых вещей. Среди них генераторы, скобы, личные посылки, мясо.
— Обсудили с бойцами дальнейшие планы, обговорили программу на 2025 год. В этом месяце доставим вторую партию отправленной техники и большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Доставляем эту помощь лично в руки, контролируем, чтобы каждая посылка дошла до адресата, — поделился Руслан Болотов.
Также мэр отвез гуманитарный груз в госпиталь, который находится в Макеевке (прим. ред. — город в Донецкой Народной Республике). Туда передали влажные полотенца, белье, подушки, коляски и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области восстановили права многодетной семьи.