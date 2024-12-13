Мэр Руслан Болотов передал бойцам СВО из Иркутска гуманитарную помощь

— Обсудили с бойцами дальнейшие планы, обговорили программу на 2025 год. В этом месяце доставим вторую партию отправленной техники и большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Доставляем эту помощь лично в руки, контролируем, чтобы каждая посылка дошла до адресата, — поделился Руслан Болотов.