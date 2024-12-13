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Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Для удара использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.

Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.