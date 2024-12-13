Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.