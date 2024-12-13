Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.
Для удара использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.
Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.