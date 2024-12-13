СМИ рассказали о ситуации под Покровском

Главком ВСУ Александр Сырский в четверг заявил, что украинские войска столкнулись с «чрезвычайно ожесточенными» боями и для укрепления обороноспособности Украины придется принимать «нестандартные решения».
Какими будут эти «нестандартные решения», неизвестно. Но Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, напомнил, что у украинского командования есть опыт проведения внезапных наступательных операций, таких как в Харьковской области в 2022 году и в Курской области этим летом — правда, с разной степенью успеха.
Агентство Reuters со ссылкой на слова Юрия Подоляки, украинского пророссийского военного блогера, передает, что российские диверсионно-разведывательные группы уже заходили в город.
Украина признала, что российские войска в последние дни уничтожили или захватили несколько украинских позиций вблизи Покровска. Падение этого важного логистического центра станет для ВСУ одной из крупнейших военных потерь за последние месяцы. Это последний крупный город в центральной части Донецкой области, находящийся под контролем Украины.
Российские СМИ называют Покровск «воротами в Донецк», поскольку он расположен на ключевой дороге, соединяющей несколько городов, которые образуют оборонительную дугу, защищающую часть Донецка, все еще удерживаемую Украиной.
Он находится на возвышенности и может обеспечить потенциальный контроль над более обширной территорией.
Ограничение доступа ВСУ к дорожной сети в окрестностях Покровска затруднит для них удержание участков территории по обе стороны от города, что позволит российским войскам продавить линию фронта.
По мнению аналитиков, это также может открыть путь для новых атак на соседнюю Днепропетровскую область.
Кроме того, в Покровске находится шахта, которая является единственным поставщиком коксующегося угля для некогда гигантской сталелитейной промышленности Украины. В четверг стало известно, что владеющая шахтой компания «Метинвест» из-за активных боев прекращает добычу угля в районе Покровска.
Как отмечает New York Times, российские силы продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года: они ежемесячно занимают сотни квадратных километров, используя подавляющее преимущество в живой силе и прорываясь через украинские позиции, ослабленные нехваткой солдат.
«Темпы наступления русских ускоряются с каждым месяцем, несмотря на то, что они несут тяжелые потери», — написал Кастехельми в декабре. Он добавил, что до конца года Россия может занять еще 300−450 квадратных километров.