СМИ рассказали о ситуации под Покровском

Какими будут эти «нестандартные решения», неизвестно. Но Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, напомнил, что у украинского командования есть опыт проведения внезапных наступательных операций, таких как в Харьковской области в 2022 году и в Курской области этим летом — правда, с разной степенью успеха.