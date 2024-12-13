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СМИ рассказали о ситуации под Покровском

Россия контролирует на Украине территорию размером с американский штат Вирджиния и продвигается самыми быстрыми темпами с первых дней конфликта. Сейчас российские войска находятся всего в 1,5 км от города Покровск, пишут западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Главком ВСУ Александр Сырский в четверг заявил, что украинские войска столкнулись с «чрезвычайно ожесточенными» боями и для укрепления обороноспособности Украины придется принимать «нестандартные решения».

Какими будут эти «нестандартные решения», неизвестно. Но Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, напомнил, что у украинского командования есть опыт проведения внезапных наступательных операций, таких как в Харьковской области в 2022 году и в Курской области этим летом правда, с разной степенью успеха.

Под Покровском российские войска обходят основные оборонительные рубежи ВСУ — траншеи, бункеры и противотанковые рвы — и продвигаются к городу с юга по более открытой местности.

Агентство Reuters со ссылкой на слова Юрия Подоляки, украинского пророссийского военного блогера, передает, что российские диверсионно-разведывательные группы уже заходили в город.

Украина признала, что российские войска в последние дни уничтожили или захватили несколько украинских позиций вблизи Покровска. Падение этого важного логистического центра станет для ВСУ одной из крупнейших военных потерь за последние месяцы. Это последний крупный город в центральной части Донецкой области, находящийся под контролем Украины.

Российские СМИ называют Покровск «воротами в Донецк», поскольку он расположен на ключевой дороге, соединяющей несколько городов, которые образуют оборонительную дугу, защищающую часть Донецка, все еще удерживаемую Украиной.

Контроль над городом позволит российским силам серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и усилить кампанию по отвоеванию города Часов Яр.

Он находится на возвышенности и может обеспечить потенциальный контроль над более обширной территорией.

Ограничение доступа ВСУ к дорожной сети в окрестностях Покровска затруднит для них удержание участков территории по обе стороны от города, что позволит российским войскам продавить линию фронта.

В сочетании с возможным падением Курахово и Великой Новоселки, двух украинских опорных пунктов, завладение Покровском обеспечит возможности для полного занятия российскими войсками южной половины Донецкой области.

По мнению аналитиков, это также может открыть путь для новых атак на соседнюю Днепропетровскую область.

Кроме того, в Покровске находится шахта, которая является единственным поставщиком коксующегося угля для некогда гигантской сталелитейной промышленности Украины. В четверг стало известно, что владеющая шахтой компания «Метинвест» из-за активных боев прекращает добычу угля в районе Покровска.

Как отмечает New York Times, российские силы продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года: они ежемесячно занимают сотни квадратных километров, используя подавляющее преимущество в живой силе и прорываясь через украинские позиции, ослабленные нехваткой солдат.

По оценкам Эмиля Кастехельми, военного аналитика из базирующейся в Финляндии Black Bird Group, с сентября по ноябрь Россия отвоевала почти 1000 квадратных километров, что примерно вдвое больше территории Нью-Йорка.

«Темпы наступления русских ускоряются с каждым месяцем, несмотря на то, что они несут тяжелые потери», написал Кастехельми в декабре. Он добавил, что до конца года Россия может занять еще 300−450 квадратных километров.