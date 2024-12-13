Оскар Ситдиков может стать помощником Главы Башкирии

— У нас на данный момент 34 участника СВО являются депутатами наших городских и районных советов. Ветеран СВО Артур Галеев избран депутатом Госсобрания Башкирии. Оскар Ситдиков — участник программы «Герои Отечества», как только он уволится из Вооруженных сил, я ему предложил должность помощника Главы республики. Такие ребята должны работать в управленческой системе республики, — отметил Радий Хабиров.