Как в Воронежской области помогают семьям бойцов СВО

Для регионального правительства этот вопрос является одним из приоритетных.
Обратились 558 раз.
Губернатор Александр Гусев провел встречу с уполномоченным по правам человека Сергеем Канищевым, обсудив вопросы правовой поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Сергей Канищев доложил о значительном расширении работы аппарата омбудсмена, включая помощь эвакуированным гражданам, военнослужащим СВО, их семьям, а также семьям погибших, плененных или пропавших без вести. Особое внимание уделяется защите прав ветеранов боевых действий.
За первое полугодие 2024 года количество обращений в аппарат омбудсмена выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 558 обращений. Обращения охватывают широкий спектр вопросов: выплата денежного довольствия, подтверждение статуса участника СВО, оформление удостоверений ветеранов боевых действий, погашение кредитов, медицинская помощь, военно-врачебная комиссия, реабилитация и психолого-юридическая поддержка.
Этот рост обращений подчеркивает важность деятельности уполномоченного и необходимость всесторонней поддержки участников СВО и их семей. Эффективная работа обеспечивается благодаря тесному сотрудничеству с Фондом защитников Отечества, Комитетом семей воинов Отечества, Российским Красным Крестом, Общественной палатой, адвокатскими и нотариальными палатами, а также с органами юстиции.
Реальная помощь людям.
Юлия Овчинникова, многодетная мать и супруга участника СВО, обратилась за материальной помощью. Семья воспитывает троих маленьких детей и в 2023 году приобрела дом в 80 кв. м. на средства материнского капитала. В настоящее время ремонт дома близок к завершению, однако работы по кровле приостановлены из-за того, что отец семейства ушёл на СВО. Губернатор поручил профильным министерствам оперативно рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки семье.
К главе региона обратились две семьи участников СВО из Рамонского района с просьбами о помощи в ремонте жилья. Жена одного бойца попросила о замене электропроводки, а мать другого — о ремонте кровли и хозяйственной постройки. Александр Гусев дал соответствующие поручения. Также на приёме был ветеран боевых действий Александр Тактаулов, выразивший благодарность за поддержку военнослужащих. Губернатор ответил, что помощь участникам СВО — приоритетная задача региона.
Региональный совет поддержки семей и военных.
Встреча уполномоченного с губернатором подтвердила приоритетность данного направления работы для региональных властей. Систематический подход и кооперация с различными организациями позволяют оперативно решать возникающие проблемы и обеспечивать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Рост числа обращений подтверждает актуальность и важность работы аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области.
По инициативе правительства Воронежской области и по поручению губернатора Александра Гусева создан региональный Совет по волонтёрской поддержке специальной военной операции. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провёл встречу с представителями некоммерческих организаций и местных сообществ, оказывающих помощь участникам СВО, для обсуждения формирования и структуры Совета.
Совет призван стать координационным центром, объединяющим усилия различных волонтерских групп и обеспечивающим эффективное взаимодействие с государственными структурами. Как отметил Дмитрий Маслов, цель создания Совета — оптимизация работы волонтеров, исключая дублирование усилий и повышая эффективность помощи фронту. Это включает в себя координацию доставки грузов, взаимодействие с военными и административными органами, а также привлечение деловых сообществ.
Участники встречи единогласно поддержали создание Совета. Дмитрий Маслов был избран председателем, а Валерий Черников — заместителем председателя. Формирование Совета позволит систематизировать волонтерскую деятельность в регионе, обеспечив её максимальную эффективность и направленность на поддержку участников СВО.