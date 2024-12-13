Как в Воронежской области помогают семьям бойцов СВО

Юлия Овчинникова, многодетная мать и супруга участника СВО, обратилась за материальной помощью. Семья воспитывает троих маленьких детей и в 2023 году приобрела дом в 80 кв. м. на средства материнского капитала. В настоящее время ремонт дома близок к завершению, однако работы по кровле приостановлены из-за того, что отец семейства ушёл на СВО. Губернатор поручил профильным министерствам оперативно рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки семье.