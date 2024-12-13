«С 7 по 13 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты», — сообщили там.
Войска РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Войска РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК, пунктам дислокации ВСУ и наемников, сообщили в Минобороны РФ.