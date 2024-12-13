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Группировка «Центр» продолжила движение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшую неделю отразили 64 контратаки ВСУ, противник потерял более 3340 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

«Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.

В течение недели бойцы «Центра» освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.