Группировка «Центр» продолжила движение в глубину обороны ВСУ

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.
В течение недели бойцы «Центра» освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.