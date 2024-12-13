Группировка «Центр» продолжила движение в глубину обороны ВСУ

«Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.