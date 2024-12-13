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ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и отразила 71 контратаку, ВСУ при этом потеряли более 3350 военнослужащих и 5 танков, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 7 по 13 декабря.

Кроме того, они отразили 71 контратаку штурмовых групп ВСУ.

«Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.