ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и отразила 71 контратаку, ВСУ при этом потеряли более 3350 военнослужащих и 5 танков, сообщили в Минобороны РФ.