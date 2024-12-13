ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 7 по 13 декабря.
Кроме того, они отразили 71 контратаку штурмовых групп ВСУ.
«Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.