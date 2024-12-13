Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня “Ольха”», — говорится в сообщении российского военного ведомства.