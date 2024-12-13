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«Южная» группировка за неделю отразила девять контратак

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, из них три — западного производства.