«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки», — говорится в сообщении.