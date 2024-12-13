Над Крымом сбили украинский беспилотник

В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атакана Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.