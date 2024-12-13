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Над Крымом сбили украинский беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что атака пресечена в пятницу около 15:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Накануне над Крымом были уничтожены восемь беспилотников.

В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атакана Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.