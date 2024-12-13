Над Крымом сбили украинский беспилотник

Отмечается, что атака пресечена в пятницу около 15:10 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Накануне над Крымом были уничтожены восемь беспилотников.
В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атакана Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.