В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО

«Мне поступило предложение от госфонда пройти обучение. Я решил, а почему бы нет? Во-первых, это придает больше мобильности в жизни. Так как я являюсь игроком команды “Лада-следж”, теперь смогу сам ездить на тренировки без посторонней помощи», — рассказывает Ярослав.