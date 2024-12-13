Главное из брифинга Минобороны 7−13 декабря 2024 года: сводка за неделю

За неделю Вооруженные Силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам, местам сборки и хранения БПЛА, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты.