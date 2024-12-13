Удары по объектам ВПК и аэродромам Украины
За неделю Вооруженные Силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам, местам сборки и хранения БПЛА, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты.
Группа «Север» продвигается в Харьковском направлении
С 7 по 13 декабря подразделения «Северной» группировки войск продолжали наносить удары по украинским формированиям. Поражены живая сила и техника трех бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда противника.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: до 2 230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» отразили 71 контратаку боевиков ВСУ
Бойцы «Западной» группировки продвинулись по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 11 бригад противника.
Российские военнослужащие за неделю отразили 71 контратаку штурмовиков ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 3 350 человек. Также украинская сторона лишилась пяти танков, шести боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» заняли более выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение 12 бригадам противника.
Бойцы ВС РФ отразили девять контратак подразделений ВСУ.
«Потери противника составили свыше 1 830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Центра» взяли под контроль три населенных пункта в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки войск заняли села Желтое, Берестки и Заря ДНР.
В течение недели подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 бригад противника.
Российские бойцы отразили 64 контратаки штурмовиков ВСУ.
С 7 по 13 декабря на данном направлении потери украинской стороны в живой силе превысили 3 340 военнослужащих. Также российская армия уничтожила два танка, 15 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии ВСУ.
Группа «Восток» освободила село Благодатное ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Благодатное ДНР.
Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам противника, отразили 20 контратак штурмовых групп.
Противник потерял до 1 050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Днепра» улучшили позиции
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад противника.
«Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии», — уточнили в Минобороны.
Результаты работы средств ПВО и морской авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотников самолетного типа. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ольха».
Морская авиация и катера охраны водного района Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров.