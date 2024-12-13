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Минобороны: ВС России уничтожили в курском приграничье два танка Challenger

ВС России за сутки уничтожили в курском приграничье два британских танка Challenger. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть миномётов и станцию РЭБ.

По данным Минобороны России, потери украинской армии за сутки на курском направлении составили более 200 военнослужащих.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские танки Abrams не повлияли на ход украинского конфликта, как того ожидал Вашингтон.