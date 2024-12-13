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Над центром Донецка сбили ракету ВСУ

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны ДНР отразила атаку со стороны Вооруженных сил Украины.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ракета сбита над центром Донецка, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Над центром города сбита ракета», — сообщил собеседник агентства.

В оперативных службах уточнили, что взрывной волной повреждены стекла в нескольких домах.