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Кадыров сообщил о ликвидации ДРГ в направлении Часова Яра в ДНР

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских военных ликвидирована в направлении Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часова Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка “Север-Ахмат” МО РФ совместно с военнослужащими четвертой бригады ЛНР. Двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен. Его зовут Григорий Кужель — военнослужащий 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный. Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его “боевые товарищи” нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ», — написал Кадыров.

По его словам, противник был обнаружен в лесном массиве.

«Видимо, думал, что сможет проскользнуть, воспользовавшись особенностями местности. Неудачно. В зоне ответственности подразделения Зайнди Зингиева не так-то просто остаться незамеченным», — добавил он.

Кадыров Рамзан