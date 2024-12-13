Кадыров сообщил о ликвидации ДРГ в направлении Часова Яра в ДНР

«Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часова Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка “Север-Ахмат” МО РФ совместно с военнослужащими четвертой бригады ЛНР. Двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен. Его зовут Григорий Кужель — военнослужащий 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный. Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его “боевые товарищи” нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ», — написал Кадыров.