ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами

Кроме того, 13 декабря после атак ВСУ повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке — детский сад в Центрально-Городском и линия электропередач (ЛЭП) и Никитовском районах. Всего украинские войска пытались атаковать ДНР шесть раз за день с использованием реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) и ствольной артиллерии калибром 155 мм.