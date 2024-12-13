ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами

«В семь вечера ВФУ попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», — говорится в телеграм-канале Пушилина.
Глава региона подчеркнул, что избежать жертв среди мирного населения и значительных разрушений удалось благодаря успешной работе ПВО. В результате обстрела повреждения получило остекленение несколько многоквартирных домов.
Кроме того, 13 декабря после атак ВСУ повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке — детский сад в Центрально-Городском и линия электропередач (ЛЭП) и Никитовском районах. Всего украинские войска пытались атаковать ДНР шесть раз за день с использованием реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) и ствольной артиллерии калибром 155 мм.
Ранее ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей из опасной зоны.