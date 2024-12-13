Фрагменты сбитой ракеты повредили не менее семи домов в Донецке

Ранее глава ДНРДенис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атака была отражена, однако части ракет упали на территорию Киевского района.
Падение большей части осколков пришлось на улицу Кутузова, ими были повреждены фасады и остекления зданий. Кроме того, повреждения получили один гражданский автомобиль и гаражный кооператив.
Владимир, живущий в одном из повреждённых домов, рассказал, что «было пять взрывов — четыре где-то в городе и один над Гладковкой (микрорайон)».