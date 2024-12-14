Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной службе Донецка.
«Мне одобрили получение гражданства. И сегодня я могу наконец-то задокументироваться паспортом гражданина Российской Федерации… в случае неполучения мной гражданства либо иных документов Российской Федерации я мог быть депортирован и привлечен к уголовной ответственности по статье “наемничество”, — рассказал журналистам Житник.
Он отметил, что пытался оформить паспорт ДНР, однако ему отказывали, мотивируя это тем, что в случае начала выдачи российских паспортов он должен будет получить его беспрепятственно.
По его словам, 30 августа 2023 года он, получив осколочное ранение, которое исключило его участие в боевых действиях, занялся оформлением документов, но столкнулся с очень большими трудностями, так как подразделение ОБТФ «Каскад», где служил Житник, не относилось к Министерству обороны России, и, соответственно, он не мог получить документы как военнослужащий российской армии.
Содействие в получении гражданства России ему оказал сенатор от ДНР Александр Волошин, которому Житник выразил благодарность.
Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до десяти лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом.