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Зенитные самоходки ВСУ «Тунгуска» лишились зенитных ракет

«Тунгуски» «достались» украинским военным от советской армии.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» Вооружённых сил Украины потеряли штатное ракетное вооружение, информирует Telegram-канал «Милитарист».

Речь идёт о зенитных управляемых ракетах 9М311.

«В ВСУ снова засветился ЗРПК “Тунгуска-М”. Из-за отсутствия ракет комплекс используется как чистая зенитная самоходная установка», — говорится в сообщении.

В настоящее время у ВСУ есть только 30-миллиметровые автоматические скорострельные зенитные пушки 2А38. О проблемах с ракетами стало известно ещё до начала СВО.

«Тунгуски» оказались на украинской территории из-за того, что там дислоцировались подразделения советской армии. «Самым новым» боевым машинам, оказавшимся у ВСУ, более 30 лет, они подлежат списанию.

Самоходки чаще всего замечают в тыловых районах.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» барражирующим боеприпасом «Ланцет» в курском приграничье.