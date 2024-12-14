Зенитные самоходки ВСУ «Тунгуска» лишились зенитных ракет

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» Вооружённых сил Украины потеряли штатное ракетное вооружение, информирует Telegram-канал «Милитарист».
Речь идёт о зенитных управляемых ракетах 9М311.
«В ВСУ снова засветился ЗРПК “Тунгуска-М”. Из-за отсутствия ракет комплекс используется как чистая зенитная самоходная установка», — говорится в сообщении.
В настоящее время у ВСУ есть только 30-миллиметровые автоматические скорострельные зенитные пушки 2А38. О проблемах с ракетами стало известно ещё до начала СВО.
«Тунгуски» оказались на украинской территории из-за того, что там дислоцировались подразделения советской армии. «Самым новым» боевым машинам, оказавшимся у ВСУ, более 30 лет, они подлежат списанию.
Самоходки чаще всего замечают в тыловых районах.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» барражирующим боеприпасом «Ланцет» в курском приграничье.