Дмитрук: в Запорожье мужчин, похищенных военкоматами, держат без воды

Украинский парламентарий Артём Дмитрук рассказал, что украинцев, похищенных сотрудниками ТЦК, держат в «жутких условиях без еды и воды».
Он уточнил, что это происходит в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — написал Дмитрук в Telegram.
Депутат Рады опубликовал соответствующие кадры. На них запечатлено, что похищенные мужчины находятся в полутёмных комнатах, им приходится спать на полу.
Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Ивана Розмана.