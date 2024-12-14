Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе

В Одессе, расположенной на юге Украины, произошёл взрыв. О данном инциденте сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале, отметив, что звук взрыва был слышен в городе.
Незадолго до этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
На данный момент предупреждения об угрозе с воздуха также действуют в Киеве и ряде областей, включая Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую.
13 декаберя без электроэнергии осталась примерно половина жителей Украины на фоне сообщений о взрывах.