В России назвали условия рождественского перемирия с Украиной

«Мы видим, что за словами о перемирии сразу следуют атаки по территории России, а мы вынуждены на них отвечать. Поэтому говорить о каком-то рождественском прекращении огня крайне сложно. Ни НАТО, ни украинская власть к этому не стремятся», — считает политик.