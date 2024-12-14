Герой России Сергей Лысюк предложил возродить орден Славы трех степеней

Лысюк отметил, что участники специальной военной операции нередко возвращаются после нескольких ротаций, не имея даже минимальных знаков отличия. Он предложил обратиться к министру обороны и администрации президента с просьбой пересмотреть подход к вопросам награждения. По его мнению, традицию вручения Ордена Славы времён Великой Отечественной войны стоило бы возродить.