Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татаринов рассказал о бегстве ВСУ из села Анновка на кураховском участке

Бежавшие солдаты бросили своих сослуживцев.

Бойцы Вооружённых сил Украины попытались сбежать из населённого пункта Анновка на кураховском направлении, заявил военкор Руслан Татаринов.

Он подчеркнул, что бежавшие солдаты бросили своих сослуживцев. По словам военкора, в настоящее время противник заблокирован.

«Как и сообщалось чуть ранее… Анновка всё… Успеновский котел закрылся… ВСУ просто сбежали, бросив на произвол судьбы часть своих побратимых… сейчас они заблокированы и им предлагают сдаться… сопротивление бесполезно…», — написал Татаринов в Telegram.

Напомним, по данным военкоров, российская армия освободила от ВСУ село Анновка, в населённом пункте установлен флаг РФ.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о «котле», в котором оказались подразделения Вооружённых сил Украины, засевшие в населённых пунктах Анновка и Весёлый Гай.