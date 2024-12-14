Татаринов рассказал о бегстве ВСУ из села Анновка на кураховском участке

«Как и сообщалось чуть ранее… Анновка всё… Успеновский котел закрылся… ВСУ просто сбежали, бросив на произвол судьбы часть своих побратимых… сейчас они заблокированы и им предлагают сдаться… сопротивление бесполезно…», — написал Татаринов в Telegram.