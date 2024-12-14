Бойцы Вооружённых сил Украины попытались сбежать из населённого пункта Анновка на кураховском направлении, заявил военкор Руслан Татаринов.
Он подчеркнул, что бежавшие солдаты бросили своих сослуживцев. По словам военкора, в настоящее время противник заблокирован.
«Как и сообщалось чуть ранее… Анновка всё… Успеновский котел закрылся… ВСУ просто сбежали, бросив на произвол судьбы часть своих побратимых… сейчас они заблокированы и им предлагают сдаться… сопротивление бесполезно…», — написал Татаринов в Telegram.
Напомним, по данным военкоров, российская армия освободила от ВСУ село Анновка, в населённом пункте установлен флаг РФ.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о «котле», в котором оказались подразделения Вооружённых сил Украины, засевшие в населённых пунктах Анновка и Весёлый Гай.