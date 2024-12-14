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Хабаровский край передал бойцам СВО пеленгаторы дронов

Очередную партию помощи нашим воинам отправили сотрудники регионального правительства.

Источник: Хабаровский край сегодня

Правительство Хабаровского края продолжает оказывать поддержку нашим бойцам в зоне специальной военной операции, предоставляя им необходимое специальное оборудование. На встрече с командованием и личным составом отдельной бригады радиоэлектронной борьбы вице-губернатор края Артём Мельников передал отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы пеленгаторы и детекторы дронов. Эти устройства помогут нашим бойцам в зоне СВО и приблизят общую победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Все хотят видеть нашу страну могущественной и свободной. Я горжусь тем, что наши воины-дальневосточники не остались в стороне и сегодня самоотверженно защищают интересы нашей Родины. Каждый, кто сейчас находится на передовой, должен чувствовать, как высоко мы ценим их мужество. Эти люди пошли по пути долга и высокого чувства патриотизма, они защищают независимость нашей Родины и её ценности, а также будущее всех граждан страны, — сказал Артём Мельников.

Ранее, по поручению главы края Дмитрия Демешина, военнослужащим соединения уже были переданы мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства обнаружения дронов. Эта работа продолжается.

Первая переданная военнослужащим партия помощи от правительства края состояла из 1000 дронов с системами управления к ним и более 60 тепловизоров. Всё это крайне необходимо для эффективного ведения боёв и противостояния противнику.