Хабаровский край передал бойцам СВО пеленгаторы дронов

Правительство Хабаровского края продолжает оказывать поддержку нашим бойцам в зоне специальной военной операции, предоставляя им необходимое специальное оборудование. На встрече с командованием и личным составом отдельной бригады радиоэлектронной борьбы вице-губернатор края Артём Мельников передал отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы пеленгаторы и детекторы дронов. Эти устройства помогут нашим бойцам в зоне СВО и приблизят общую победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Все хотят видеть нашу страну могущественной и свободной. Я горжусь тем, что наши воины-дальневосточники не остались в стороне и сегодня самоотверженно защищают интересы нашей Родины. Каждый, кто сейчас находится на передовой, должен чувствовать, как высоко мы ценим их мужество. Эти люди пошли по пути долга и высокого чувства патриотизма, они защищают независимость нашей Родины и её ценности, а также будущее всех граждан страны, — сказал Артём Мельников.
Ранее, по поручению главы края Дмитрия Демешина, военнослужащим соединения уже были переданы мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства обнаружения дронов. Эта работа продолжается.
Первая переданная военнослужащим партия помощи от правительства края состояла из 1000 дронов с системами управления к ним и более 60 тепловизоров. Всё это крайне необходимо для эффективного ведения боёв и противостояния противнику.