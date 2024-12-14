Хабаровский край передал бойцам СВО пеленгаторы дронов

— Все хотят видеть нашу страну могущественной и свободной. Я горжусь тем, что наши воины-дальневосточники не остались в стороне и сегодня самоотверженно защищают интересы нашей Родины. Каждый, кто сейчас находится на передовой, должен чувствовать, как высоко мы ценим их мужество. Эти люди пошли по пути долга и высокого чувства патриотизма, они защищают независимость нашей Родины и её ценности, а также будущее всех граждан страны, — сказал Артём Мельников.