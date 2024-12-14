Российские военные уничтожили подразделение колумбийских наёмников в Грековке в Луганской народной республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что командование ВСУ направило наёмников, в том числе уроженцев латиноамериканских государств, для участия в боевых действиях на западе ЛНР. Кроме того, Киев отправил наёмников под Купянск в Харьковской области.
«Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наёмников — я абсолютно этому не удивлён», — цитирует слова Марочко ТАСС.
По его словам, у наёмников часто не бывает документов. Помимо этого, в ряде случаев украинские власти выдают иностранцами поддельные военные билеты.
«Вот таких вот представителей латиноамериканских стран легендируют в украинской армии. То есть там Петро или Мыкола в документах, в билете военном, а на самом деле этот Петро или Мыкола совсем даже не европейской внешности», — сказал Марочко.
Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что в боевых действиях на стороне Киева могут участвовать до восьми тысяч иностранных наёмников.