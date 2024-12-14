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Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет, возгорание на объекте к утру локализовали.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.