Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения задания

По его словам, снайпер не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском участке фронта. Каспер сообщил, что несмотря на обморожение, Миха выполнил задачу, после чего попал в госпиталь. «После длительной реабилитации в течение 11 месяцев — вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении», — сказал снайпер.