Над Кубанью за ночь уничтожили 12 БПЛА, в станице Марьянской обломки упали на частный дом

По данным Минобороны РФ, над краем в ночь на 14 декабря уничтожили 12 БПЛА. Столько же летательных аппаратов сбили и перехватили над территорией Курской области, 7 — над Брянской, 5 — над Орловской и ещё один — над Азовским морем. В общей сложности российские силы ПВО сбили 37 беспилотников.