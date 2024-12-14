Над Кубанью за ночь уничтожили 12 БПЛА, в станице Марьянской обломки упали на частный дом

Минувшей ночью несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись атаке украинских БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Кондратьева, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Главе Красноармейского района Александру Харченко поручено помочь жителям восстановить имущество.
Сколько всего беспилотников ночью атаковало Кубань, Кондратьев не уточнил.
По данным Минобороны РФ, над краем в ночь на 14 декабря уничтожили 12 БПЛА. Столько же летательных аппаратов сбили и перехватили над территорией Курской области, 7 — над Брянской, 5 — над Орловской и ещё один — над Азовским морем. В общей сложности российские силы ПВО сбили 37 беспилотников.