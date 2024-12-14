ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов по Белгородской области

«В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено шесть боеприпасов. В селе Грузское в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода, транспортное средство повреждено. В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Пороз и Почаево выпущено 10 боеприпасов в ходе трех обстрелов», — написал глава области.