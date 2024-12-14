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В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, женщина и младенец ранены в белгородском поселке в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал», — написал он.

Он добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.

Гладков уточнил, что над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор.