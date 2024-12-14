В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

«В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал», — написал он.