В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

«В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал», — написал он.
Он добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.
Гладков уточнил, что над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор.