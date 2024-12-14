Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ

«Четырнадцатого декабря в период с 10.20 до 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.