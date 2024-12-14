В Красноармейском районе Кубани нашли обломки БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов в своем telegram-канале.
Фрагменты дрона обнаружили в поле в районе станицы Марьянской.
«На место падения обломков уже выехали все экстренные и оперативные службы», — сообщил Александр Харитонов.
Напомним, в ночь на 14 декабря над территорией Краснодарского края сбили 12 беспилотников. Обломки дрона упали на частный дом в станице Марьянской. Фрагментами повредило хозпостройки и выбило окна. Из жителей никто не пострадал.