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В Красноармейском районе Кубани нашли обломки БПЛА

Фрагменты беспилотника нашли в поле в Красноармейском районе.

В Красноармейском районе Кубани нашли обломки БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов в своем telegram-канале.

Фрагменты дрона обнаружили в поле в районе станицы Марьянской.

«На место падения обломков уже выехали все экстренные и оперативные службы», — сообщил Александр Харитонов.

Напомним, в ночь на 14 декабря над территорией Краснодарского края сбили 12 беспилотников. Обломки дрона упали на частный дом в станице Марьянской. Фрагментами повредило хозпостройки и выбило окна. Из жителей никто не пострадал.