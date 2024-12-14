ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация” и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.