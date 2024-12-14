Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 40 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 253 боевые бронированные машины, 1 131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — сказано в сообщении.