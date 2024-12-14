Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 40 тыс. военных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 40 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 253 боевые бронированные машины, 1 131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — сказано в сообщении.