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Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого декабря в период с 11.30 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.