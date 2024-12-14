Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

«Четырнадцатого декабря в период с 11.30 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.