В Камышине Волгоградской области открыли мемориал участникам СВО

В Камышине Волгоградской области 14 декабря многие горожане отложили свои дела и поучаствовали в памятном митинге, который прошел на территории военной части в Камышине. Здесь сегодня открыли памятный знак, посвященный участникам спецоперации. Отсюда в зону СВО защищать интересы своей страны отправилось много мужчин. Мемориал представляет собой фигуру российского военнослужащего с автоматом в руках и плиту с изображением наград и словами «Честь. Мужество. Отвага».