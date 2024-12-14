Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БпЛА самолетного типа», — написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два БпЛА самолетного типа», — написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.