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Беспилотник сбили над Воронежской областью 14 декабря

По предварительной информации, никто не пострадал.

Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили украинский БПЛА сегодня, 14 декабря. Об этом в своем телеграм-канале в 16:03 написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Отметим, что исходя из оперативной обстановки, в нашем регионе не объявляли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов во время атаки ВСУ.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, с 23:38 13 декабря до 4:36 14 декабря в Воронежской области действовал режим атаки БПЛА.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.