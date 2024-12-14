Беспилотник сбили над Воронежской областью 14 декабря

Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили украинский БПЛА сегодня, 14 декабря. Об этом в своем телеграм-канале в 16:03 написал губернатор Александр Гусев.
— По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Отметим, что исходя из оперативной обстановки, в нашем регионе не объявляли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов во время атаки ВСУ.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, с 23:38 13 декабря до 4:36 14 декабря в Воронежской области действовал режим атаки БПЛА.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.