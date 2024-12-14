Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово

«Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — сказал он.
На прошлой неделе Рогов сообщал, что российская армия продолжает обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной частей, город окружили с нескольких сторон. Врага выбили из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западные районы города.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.