В Курской области сбили украинскую ракету

«Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.
КУРСК, 14 дек — РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона.
«Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.