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В Курской области сбили украинскую ракету

КУРСК, 14 дек — РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщило правительство региона.

Источник: © РИА Новости

«Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.

Ранее в субботу сообщалось о трех сбитых ракетах в Курской области.