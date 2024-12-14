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ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.

«Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.