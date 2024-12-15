Сбитый под Херсоном украинский самолёт Су-25 был задействован в боевых действиях в Афганистане, сообщает Telegram-канал «Воевода Вещает».
В публикации уточняется, что борт является «ветераном войны в Афганистане». Кроме того, самолёт использовался в Донбассе в 2014 году, а затем оказался «на хранении».
«Сбитый сегодня нами Су-25. Бортовой 27 синий. Заводской серийный 25508106029. В 2022 году возвращён в строй, получил полностью серый окрас. Один из трёх-четырёх одноместных Су-25 у противника, которыми они располагали на сегодняшний день», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили самолёт Воздушных сил Украины в районе Херсона. Власти Херсонской области заявили, что речь идёт о самолёте тактической авиации.
В Киеве признали, что сбитый во время выполнения боевого задания пилот тактической авиации Вооружённых сил Украины использовал средства поражения зарубежного производства.