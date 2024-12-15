Сбитый под Херсоном Су-25 ВВС Украины участвовал в конфликте в Афганистане

«Сбитый сегодня нами Су-25. Бортовой 27 синий. Заводской серийный 25508106029. В 2022 году возвращён в строй, получил полностью серый окрас. Один из трёх-четырёх одноместных Су-25 у противника, которыми они располагали на сегодняшний день», — говорится в материале.