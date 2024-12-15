На Украине признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

«Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в заявлении представителей украинской армии.
В ведомстве не уточнили, какие конкретные иностранные средства производства использовал военный. Там также сообщили, что летчик служит в составе 299-й бригады авиации ВСУ.
Ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации ВСУ в Херсонской области. Тогда губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе объявлялась авиационная опасность.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим российским регионам на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.