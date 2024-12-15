В Орловской области потушили возгорание на объекте топливной инфраструктуры

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области, произошедший в результате атаки украинских войск, ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Клычков.
«Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — сказано в сообщении.
Также губернатор попросил руководство оперативных служб подготовить списки отличившихся сотрудников для награждения.
Ранее Клычков сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на область в 03:16 мск 14 декабря. По его словам, ВСУ запустили 11 дронов, в результате атаки произошло возгорание топлива на инфраструктурном объекте. Кроме того, осколками БПЛА были повреждены несколько частных домов.
Министерство обороны России сообщало, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак 37 беспилотников ВСУ.