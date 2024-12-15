В Орловской области потушили возгорание на объекте топливной инфраструктуры

Ранее Клычков сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на область в 03:16 мск 14 декабря. По его словам, ВСУ запустили 11 дронов, в результате атаки произошло возгорание топлива на инфраструктурном объекте. Кроме того, осколками БПЛА были повреждены несколько частных домов.